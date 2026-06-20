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«Он посчитал, что развился достаточно, чтобы отправиться за мечтой». Гатиятулин о Сафонове

«Он посчитал, что развился достаточно, чтобы отправиться за мечтой». Гатиятулин о Сафонове
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об Илье Сафонове, который подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс».

— Вы как главный тренер вовлечены в переговоры?
— Как тренер ты можешь обрисовать перспективы молодым игрокам или тем, кто не получал много времени. А что можно было сказать Сафонову? Он и так играл первого центра, первое большинство. Но Илья посчитал, что развился достаточно, чтобы отправиться за мечтой. Тодду доверяли решающие отрезки, Карпухин на ведущих ролях был, пусть и во второй паре. Очевидно, что всё несколько сложнее, чем просто желание продолжить совместную работу, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Горячие головы «Ак Барса» убились о холодный расчёт». Интервью с лучшим тренером КХЛ
Эксклюзив
«Горячие головы «Ак Барса» убились о холодный расчёт». Интервью с лучшим тренером КХЛ
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