«Он посчитал, что развился достаточно, чтобы отправиться за мечтой». Гатиятулин о Сафонове

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об Илье Сафонове, который подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс».

— Вы как главный тренер вовлечены в переговоры?

— Как тренер ты можешь обрисовать перспективы молодым игрокам или тем, кто не получал много времени. А что можно было сказать Сафонову? Он и так играл первого центра, первое большинство. Но Илья посчитал, что развился достаточно, чтобы отправиться за мечтой. Тодду доверяли решающие отрезки, Карпухин на ведущих ролях был, пусть и во второй паре. Очевидно, что всё несколько сложнее, чем просто желание продолжить совместную работу, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.