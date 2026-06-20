«Ребята развлекаются, создают шоу. Почему нет?» Гатиятулин – о трэш-токе в финале КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об эмоциях в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (2-4).

— Кстати, как вы, человек, не склонный к публичному проявлению эмоций, смотрели на линию трэш-тока в финале?

— Никак. Это реалии, в которых мы живём. Молодые ребята, на эмоциях, видят, как все эти видео режутся и потом расходятся среди болельщиков, вызывают споры или одобрения. Конечно, у них подгорает, начинают подыгрывать. Взять вот эти диалоги Сурина и Сафонова. Один говорит: «Я не знаю, кто это такой», хотя перед игрой просит у него достать билеты. Вы серьёзно считаете, что это может как-то сказаться на игре? Развлекаются ребята, создают шоу. Почему нет? – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.