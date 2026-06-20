«Теперь понимаю, какие люди сожгли Джордано Бруно». Гатиятулин — о реакции на Галимова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал реакцию болельщиков на действия Артёма Галимова.

— Если продолжать эту тему, то в целом по плей-офф обсуждения вокруг некоторых ваших хоккеистов были самые разные, а Галимов вообще доводил до исступления болельщиков соперников.

— Каждый раз, когда мне попадались какие-то комментарии, то в голове возникала мысль: «Теперь я понимаю, какие люди в Средневековье сожгли на костре Джордано Бруно». Ни разу не видел, чтобы Артём где-то выходил за рамки противостояния в плей-офф.

— Громче всего было после падения в Минске.

— Да хватит вам. Если он где-то один раз и плюхнулся на задницу, то явно не для выпрашивания удаления. Больше зрителей и соперников вывести на эмоции. Он так-то вообще взял на себя тяжёлую миссию – всё время лезть в гущу, на пятак, но, повторюсь, грань не переступал, руки не поднимал. Его толкали, а он с улыбкой, на позитиве. Конечно, это будет бесить. Но что главное в этой роли? Чтобы в ответ на твои действия тебе не показали на табло. Не исключаю, что он этот момент учитывал и так себя мотивировал, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.