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Гатиятулин: если мы — хулиганы из «Метеора», то «Локомотив» — явно не пионеры из «Вымпела»

Гатиятулин: если мы — хулиганы из «Метеора», то «Локомотив» — явно не пионеры из «Вымпела»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об эмоциональной финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (2-4).

— Действия Семёнова, Сафонова, иногда Яшкина тоже вызывали бурление.
— Здесь можно в каких-то эпизодах просто закопаться. Смысл их обсуждать? Помните советский мультик «Шайбу! Шайбу!»? Где хулиганы из «Метеора» играли против честных пионеров из «Вымпела».

— В общих чертах.
— Так вот даже если, бог с ним, согласиться, что мы где-то были хулиганами из «Метеора», то на другой стороне явно были не пионеры из «Вымпела». Уж поверьте. Мы просто не раздували все эти темы, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Горячие головы «Ак Барса» убились о холодный расчёт». Интервью с лучшим тренером КХЛ
Эксклюзив
«Горячие головы «Ак Барса» убились о холодный расчёт». Интервью с лучшим тренером КХЛ
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