Гатиятулин: если мы — хулиганы из «Метеора», то «Локомотив» — явно не пионеры из «Вымпела»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об эмоциональной финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (2-4).

— Действия Семёнова, Сафонова, иногда Яшкина тоже вызывали бурление.

— Здесь можно в каких-то эпизодах просто закопаться. Смысл их обсуждать? Помните советский мультик «Шайбу! Шайбу!»? Где хулиганы из «Метеора» играли против честных пионеров из «Вымпела».

— В общих чертах.

— Так вот даже если, бог с ним, согласиться, что мы где-то были хулиганами из «Метеора», то на другой стороне явно были не пионеры из «Вымпела». Уж поверьте. Мы просто не раздували все эти темы, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.