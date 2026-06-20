Алексей Миранчук: американцы очень любят Овечкина, всё о нём знают

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о популярности в США российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Расскажи про культ Овечкина в США. Часто ли всплывает его фамилия?

— Когда он шёл за рекордом Гретцки, все в США следили за ним, смотрели матчи. Американцы очень любят Овечкина, всё о нём знают. Для нас, для России его достижения — большая гордость. Овечкин — это величина, глыба.

— Не пересекался с ним там?

— К сожалению, нет. Я вот почему-то не пересекаюсь с нашими спортсменами, которые живут в Америке. Пока не удалось, — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».