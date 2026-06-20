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Гатиятулин: последний раз публично говорил о судействе в 2018 году — и пока держусь

Гатиятулин: последний раз публично говорил о судействе в 2018 году — и пока держусь
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что, несмотря на желание, не говорит публично о судействе с 2018 года.

— Говоря «мы», вы имеете в виду некую клубную философию?
— Да. И она совпадает с моей личной. Последний раз я, допустим, публично говорил о судействе в 2018 году – и пока держусь (смеётся). Хотя, к примеру, в этом регулярном чемпионате у нас были матчи, когда сразу к двум, а один раз даже к трём шайбам соперника были очень большие вопросы. А это были важные матчи, я после сидел на пресс-конференциях, отвечал про спад и ошибки, хотя догадываетесь, как кипело внутри.

Или тема СДК, которая тоже всплывала по плей-офф. Как думаете, сколько раз за два сезона моей работы в Казани мы отправляли запросы?

— Я так понимаю, что вы назовёте цифру 0?
— Именно. Хотя ещё раз повторю, поводов хватает у каждой команды, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Горячие головы «Ак Барса» убились о холодный расчёт». Интервью с лучшим тренером КХЛ
Эксклюзив
«Горячие головы «Ак Барса» убились о холодный расчёт». Интервью с лучшим тренером КХЛ
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