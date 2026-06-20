Гатиятулин ответил на вопрос, можно ли называть Митчелла Миллера гением

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру защитника казанского клуба Митчелла Миллера.

— У вас выходило юбилейное интервью с заголовком «Кузнецов – гений». А Миллер – гений?

— По способности предугадывать некоторые действия на площадке, пожалуй, да. Для Митча главным было полностью уйти от юниорского хоккея ко взрослому. По некоторым моментам этот переход затягивался. Вот идёт матч, допустим, он забивает два, ну или даже несколько удачных проходов получается. И всё, он забывает обо всём на свете: все действия – на атаку, на эффектность.

— Зрители рады.

— Согласен, у него здорово получаются и обводка, и проходы через всю площадку. Надо верно оценивать риски, есть момент – исполняй, но хватало и ситуаций, когда риск не оправдан, рисунок рушится, нападающие не успевают страховать. В некоторых моментах он улетал вперёд всех, а у них потом глаза округляются на разборе. У нас же всё-таки не развлекательная труппа. Как там в баскетболе было? «Гарлем Глоубтроттерс»? Мы играем на результат, это подразумевает определённые требования. Постепенно он их принял. Ещё зимой я отмечал в интервью, что Митч научился кайфовать не только от действий впереди, но и, допустим, от борьбы у бортов, на пятачке. В стычках участвовать. Ну и в целом по пограничным ситуациям гораздо больше действовать в интересах команды, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.