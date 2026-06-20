Вратарь сборной Норвегии Хёукеланн подпишет контракт с «Трактором»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь сборной Норвегии Хенрик Хёукеланн подпишет двухлетний контракт с «Трактором». В ближайшее время об этом объявят официально.

Отметим, что на завершившимся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Канады.

Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хенрик Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

Ранее нападающий Степан Горбунов продлил соглашение с «Трактором» до конца сезона-2027/2028.