Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь сборной Норвегии Хёукеланн подпишет контракт с «Трактором»

Вратарь сборной Норвегии Хёукеланн подпишет контракт с «Трактором»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», вратарь сборной Норвегии Хенрик Хёукеланн подпишет двухлетний контракт с «Трактором». В ближайшее время об этом объявят официально.

Отметим, что на завершившимся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Канады.

Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хенрик Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

Ранее нападающий Степан Горбунов продлил соглашение с «Трактором» до конца сезона-2027/2028.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Степан Горбунов продлил соглашение с «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android