«Всё понимает и никогда своё мнение не навязывает». Гатиятулин — о помощи Билялетдинова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о работе Зинэтулы Билялетдинова в системе казанского клуба.

— Как вы относитесь к тому, что имя Зинэтулы Билялетдинова звучит где-то рядом с выступлением «Ак Барса»?

— Бога ради. Я не из тех, кто будет ходить и бить себя в грудь по любому поводу. Как и говорил, не отделяю себя от штаба, мы работаем вместе на общее дело. Пусть общее руководство и финальные решения остаются за мной, но мы работаем в команде. Вот Зинэтула Хайдярович на плей-офф второй год становится частью этой команды. И при всём своем статусе для Казани он ещё очень тактичный и мудрый человек. Всё понимает и никогда своё мнение не навязывает, хотя его погружение в нюансы хоккея, полагаю, всем очевидно. Могу добавить, во время сентябрьской тряски он, как я знаю, мой тренерский штаб поддержал на самом высоком уровне.

— Можете привести пример такого консультативного взаимодействия?

— Так сложно конкретизировать, но, допустим, мы с Зинэтуллой Хайдяровичем и Александром Макрицким обсуждаем детали по обороне. В чём-то сходимся, в чём-то расходимся, однако на фоне этой дискуссии приходит решение, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.