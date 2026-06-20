«Этой фамилии большого внимания от меня не было». Плющев — о Сергее Бобровском

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отказался комментировать возможное будущее российского вратаря Сергея Бобровского во «Флориде Пантерз».

«Если честно сказать, то я не слежу особо за его карьерой. Поэтому ничего особенного я сказать не могу. Я не могу комментировать его желания о новом контракте, что он хочет, а что не хочет. Этой фамилии большого внимания от меня не было. Поэтому я не буду комментировать ничего», — цитирует Плющева Vprognoze.

Этим летом у Бобровского заканчивается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.