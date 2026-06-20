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Нападающий Гейдж Куинни подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Гейдж Куинни подписал контракт с «Сочи»
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Нападающий Гейдж Куинни подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба команды. Ранее форвард покинул ХК «Шанхайские Драконы».

Гейдж в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 67 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 21 голевую передачу при показателе полезности «-17». Прошлый сезон стал дебютным в КХЛ для 30-летнего американского нападающего.

ХК «Сочи» завершил регулярный сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 68 встречах.

Ранее стало известно, что нападающий Денис Венгрыжановский продлил контракт с «Сочи». Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон.

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