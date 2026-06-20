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Сергей Гомоляко прокомментировал изменения в составе «Спартака»

Сергей Гомоляко прокомментировал изменения в составе «Спартака»
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался об изменениях в составе «Спартака». В межсезонье стан красно-белых пополнили Алекс Гальченюк, Евгений Свечников и Макс Комтуа.

«Комтуа – такой «подкожный» игрок, лезет везде, провоцирует, самоотверженный. Не такой техничный, как Коростелёв, но здесь разные вещи. Коростелёв не так хорошо играет в обороне – старается, конечно, всегда, но не всегда получается. Комтуа чуть лучше играет в обороне. Надо смотреть, как их будут использовать. Если обмен происходит, значит, каждый тренер понимает роль и место нового игрока.

Свечников и Гальченюк – это мастера, которые прошли школу НХЛ и могут привнести что-то новенькое в игру «Спартака». Смогут ли их развить? А смысл? Они не маленькие мальчики уже. И Корешкову придётся их только правильно разместить в оптимальных сочетаниях и как они будут играть: кто в большинстве, кто в меньшинстве. Все опытные мастера, поигравшие очень долго.

Перспектива, потенциал? Не знаю, мне кажется, что у всех этих ребят мастерство большое, а потенциала, наверное, уже нет. Они играют на своём уровне, которого достигли. По-новому заиграть они, конечно, могут, но пока непонятно, как их будут использовать. Поэтому в сезоне и посмотрим, как это будет выглядеть», – приводит слова Гомоляко «Сила спорта».

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