«Убожество». Кипреос — о фанатах «Торонто», радовавшихся поражению Марнера в финале КС

Аналитик и инсайдер Sportsnet Ник Кипреос раскритиковал болельщиков «Торонто Мэйпл Лифс», которые радовались, что форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер остался без Кубка Стэнли. «Рыцари» проиграли «Каролине Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ (2-4). Напомним, Марнер ранее выступал за «Торонто».

«Это ваш Кубок Стэнли – радость, что Марнер остался без трофея и без «Конн Смайт». Очень печально видеть, до чего вы докатились. Убожество», – приводит слова Кипреоса Sportskeeda со ссылкой на шоу Real Kyper & Bourne.

Продюсер шоу Сэм Макки встал на защиту этих болельщиков, заметив, что самого Марнера за неудачную игру в последних играх на этот раз не критиковали.

«Можно назвать это убожеством, но [в «Торонто»] мы видели подобное уже много раз. И решили, что это будет справедливо», – сказал Макки.

«Лифс» не могут выиграть Кубок Стэнли с 1967 года – это самая длинная пауза без трофея в истории НХЛ.