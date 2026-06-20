«Торпедо» подписало просмотровый контракт с форвардом Голоднюком

28-летний нападающий Сергей Голоднюк пройдёт просмотр в «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Контракт с форвардом заключён на время предсезонного сбора.

«Подписание пробного контракта с Сергеем — это заслуженный им своей игрой шанс. За три сезона [с 2023 по 2026 год] он набрал 142 очка в матчах ВХЛ и был лидером своих команд, демонстрируя стабильно высокие показатели в матчах плей-офф. Также он хорошо знаком нашему тренерскому штабу. Ещё в прошлом сезоне мы вели переговоры по поводу перехода Сергея, однако ХК «Норильск» отказался от обмена своего лидера.

1 июня он приобрёл статус «Неограниченно свободный агент» и принял наше предложение о прохождении просмотра на период предсезонного сбора. Далее всё решит спортивный принцип и честная конкуренция», — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.