Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» подписало просмотровый контракт с форвардом Голоднюком

«Торпедо» подписало просмотровый контракт с форвардом Голоднюком
Комментарии

28-летний нападающий Сергей Голоднюк пройдёт просмотр в «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Контракт с форвардом заключён на время предсезонного сбора.

«Подписание пробного контракта с Сергеем — это заслуженный им своей игрой шанс. За три сезона [с 2023 по 2026 год] он набрал 142 очка в матчах ВХЛ и был лидером своих команд, демонстрируя стабильно высокие показатели в матчах плей-офф. Также он хорошо знаком нашему тренерскому штабу. Ещё в прошлом сезоне мы вели переговоры по поводу перехода Сергея, однако ХК «Норильск» отказался от обмена своего лидера.

1 июня он приобрёл статус «Неограниченно свободный агент» и принял наше предложение о прохождении просмотра на период предсезонного сбора. Далее всё решит спортивный принцип и честная конкуренция», — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

Материалы по теме
Светлов: «Торпедо» переезжает на новую арену и не имеет права на турнирный спад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android