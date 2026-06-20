Генменеджер «Торонто» с иронией ответил на слухи об обмене форварда Мэтта Ниса

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка с иронией высказался о слухах про то, что клуб хочет обменять нападающего Мэтта Ниса. Ранее о доступности 23-летнего игрока для возможного обмена сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Как я понял, идея состоит в том, что мы улучшим состав, отдав сильного молодого игрока… Всё возможно, хотя это маловероятно, наверное. Я думаю, что такие предположения хорошо смотрятся в прессе и вызывают большой интерес. Но улучшение команды – это очень сложная задача. Мы будем оценивать все возможные варианты, в этом и заключается наша работа», – приводит слова Чайки Sportskeeda.

Контракт Ниса с «Торонто» рассчитан до конца сезона-2030/2031. В минувшем сезоне американец набрал 66 (23+43) очков в 79 матчах при полезности «-30».