«Шанхайские Драконы» подписали однолетний контракт с канадским форвардом Бреттом Мюрреем

«Шанхайские Драконы» подписали контракт на один год с 27-летним канадским нападающим Бреттом Мюрреем. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба в телеграм-канале.

«Тот случай, когда хоккеист добавит нашей команде как «мускулов», так и мастерства. Мюррей ростом почти под два метра, весом более 100 кг – это типичный силовой форвард, который бьёт в тело, даёт партнёрам преимущество на пятаке. Выигрывает единоборства, прессингует соперника в углах. И в то же время Бретт хорошо обращается с шайбой, может разогнать атаку, забить и отдать. Лидер по духу, своим примером он ведёт команду за собой в каждом матче», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

В Северной Америке форвард выступал в АХЛ за «Рочестер Американс», в НХЛ – за «Баффало Сэйбрз». За 395 матчей в Американской хоккейной лиге он набрал 223 (108+115) очка. Сезон-2025/2026 Мюррей провёл в Германии, в «Нюрнберг Айс Тайгерс». На его счету 40 матчей, 17 шайб и 16 передач.