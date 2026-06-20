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Инсайдер Дрегер — о Хеллебайке: есть явные признаки того, что он был бы не против перемен

Инсайдер Дрегер — о Хеллебайке: есть явные признаки того, что он был бы не против перемен
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался о возможном обмене голкипера Коннора Хеллебайка из «Виннипег Джетс». Срок действующего контракта вратаря рассчитан до 2031 года. В его соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока.

«Он хочет его обменять или просто слушает предложения? Я говорю о генменеджере Чевелдэйоффе и могу с уверенностью сказать, что он не пытается обменять Коннора Хеллебайка. Но если вернуться на два месяца назад, то Хеллебайк довольно ясно дал понять, что недоволен тем, как сложился этот сезон для «Виннипега».

У меня нет информации, что он официально попросил об обмене, так что я не думаю, что он это делал, но я думаю, что есть явные признаки того, что он был бы не против перемен», – сказал Дрегер в видео на YouTube-канале TSN.

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