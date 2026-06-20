Барри Тротц оценил назначение Джима Хиллера главным тренером «Торонто»

Бывший главный тренер клубов НХЛ Барри Тротц высказался о том, что Джим Хиллер возглавил «Торонто Мэйпл Лифс». Тротц ранее работал с Хиллером в «Нью-Йорк Айлендерс».

«Он мыслит прогрессивно, немного больше увлекается аналитикой, хороший тренер по игре в большинстве. Он также обладает хорошими коммуникативными навыками и выдающейся способностью находить общий язык с игроками, что в наши дни является ключевым качеством для тренера.

В конце дня мы как тренерский штаб регулярно проводили совещания, где обсуждали всю лигу. Он не боялся поднимать важные вопросы и смотреть на вещи под другим углом. Как я уже сказал, прогрессивно мыслящий человек. Прогрессивно мыслящие люди учатся на ошибках. Они добиваются большего успеха со своими вторыми, третьими командами», – приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Хиллер ранее работал в «Лос-Анджелес Кингз». С лета 2022 по февраль 2024 года он был ассистентом, а затем возглавил клуб. 1 марта 2026 года Хиллера уволили.