Черкас высказался о будущем Бобровского во «Флориде»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас отреагировал на информацию о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту. Ранее СМИ сообщали, что 38-летний голкипер запросил у «пантер» $ 42 млн и долгосрочный контракт на семь-восемь лет.

«Я думаю, что американцы не подпишут такой контракт. Потому что вряд ли человек в 38 лет сможет показать такую игру, которую он показывал ещё три-пять лет назад», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Этим летом у Бобровского заканчивается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.