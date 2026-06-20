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Российские хоккеисты «Каролины» принесли флаги РФ на чемпионский парад

Российские хоккеисты «Каролины» принесли флаги РФ на чемпионский парад
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Российские хоккеисты «Каролины Харрикейнз» принесли на чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли — 2026 флаги России. Мероприятие проходит в городе Роли (Северная Каролина, США), его трансляцию ведет телеканал WRAL. На кадрах с автобусом видно, что хоккеисты вывесили на нём российский флаг.

Фото: Кадр из трансляции

Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян — нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Пётр Кочетков.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 «Харрикейнз» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2 в серии из шести матчей.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея на своём сайте не упомянула российских игроков в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.

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