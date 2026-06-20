Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Свечников выложил фото с чемпионского парада «Каролины» с братом Андреем и мамой

Евгений Свечников выложил фото с чемпионского парада «Каролины» с братом Андреем и мамой
Комментарии

Нападающий «Спартака» Евгений Свечников опубликовал на своей странице в социальной сети фото с чемпионского парада «Каролины Харрикейнз» со своим братом, форвардом «ураганов» Андреем, и мамой.

Фото: Из личного архива Евгения Свечникова

Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян — нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Пётр Кочетков.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 «Харрикейнз» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2 в серии из шести матчей.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея на своём сайте не упомянула российских игроков в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.

Материалы по теме
«Каролина» станет новой династией в НХЛ? Ресурсов точно хватит
«Каролина» станет новой династией в НХЛ? Ресурсов точно хватит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android