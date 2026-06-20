Евгений Свечников выложил фото с чемпионского парада «Каролины» с братом Андреем и мамой

Нападающий «Спартака» Евгений Свечников опубликовал на своей странице в социальной сети фото с чемпионского парада «Каролины Харрикейнз» со своим братом, форвардом «ураганов» Андреем, и мамой.

Фото: Из личного архива Евгения Свечникова

Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян — нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Пётр Кочетков.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 «Харрикейнз» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2 в серии из шести матчей.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея на своём сайте не упомянула российских игроков в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.