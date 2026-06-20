Генменеджер «Каролины» объявил о продлении контракта с форвардом Делорье на два года

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски во время чемпионского пара сообщил, что клуб подписал новое соглашение с нападающим Николя Делорье. Слова Тулски приводит журналист Уолт Рафф в социальной сети Х. Соглашение со средней годовой зарплатой $ 875 тыс. рассчитано до конца сезона-2027/2028.

В минувшем регулярном чемпионате 35-летний форвард провёл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В плей-офф на его счету одна игра без набранных очков. Всего он сыграл 708 матчей в регулярках НХЛ, в которых забросил 53 шайбы и сделал 53 паса при полезности "-108". По итогам сезона-2025/2026 Делорье стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины».