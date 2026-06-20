Гендиректор «Салавата Юлаева» — о легионерах: не исключаю, что не все вернутся

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о ситуации с легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

– Ситуация в это межсезонье показывает, что риски возрастают. Мы уже проходили историю, когда все иностранцы у нас уехали, помните? Я не исключаю, что не все вернутся. Сейчас они находятся в расположении своих родных, в своих странах, обстановка там другая, внутренняя ситуация другая, средства массовой информации другие. Безопасность, как мы знаем, у них в первую очередь. Не деньги, а безопасность собственная.

– В Ремпале вы уверены?

– Я ни в ком не уверен. Вопрос не в личностях, вопрос именно в обстановке, которая сейчас складывается в Российской Федерации. Я думаю, что там они все очень… Ремпал особенно.

Он долго принимал решение, вообще вернуться ли в Россию. Не исключался вариант, что он останется в АХЛ, попробует снова в НХЛ. Для него было очень важно мнение семьи. И, если взять в целом, наверное, недели две ушло на то, чтобы он принял на семейном совете решение вернуться в Россию.

Поэтому я не исключаю, что у нас, как и у других команд, могут быть сюрпризы, которые надо будет необходимо решать очень оперативно, – сказал Баширов в программе «На связи».