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Крикунов заявил, что «Флорида» не подпишет новый контракт с Бобровским на его условиях

Крикунов заявил, что «Флорида» не подпишет новый контракт с Бобровским на его условиях
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Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Владимир Крикунов заявил, что «Флорида Пантерз» не удовлетворит требование российского вратаря Сергея Бобровского о новом контракте. Ранее появилась информация, что 38-летний голкипер запросил у клуба $ 42 млн и долгосрочный контракт на семь-восемь лет.

«Я честно сказать, не знаю, не работал с ним никогда. Но, то, что он просит такой большой контракт на семь лет, это просто нереально. Я думаю, ему не дадут такой контракт», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Этим летом у Бобровского заканчивается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.

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