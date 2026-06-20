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Кочетков вышел на сцену во время чемпионского парада «Каролины», обернувшись в флаг России

Кочетков вышел на сцену во время чемпионского парада «Каролины», обернувшись в флаг России
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Вратарь «Каролины Харрикенз» Пётр Кочетков вышел на сцену во время чемпионского парада, обернувшись в флаг России. В финальной серии Кубка Стэнли — 2026 «ураганы» оказались сильнее «Вегас Голден Найтс» (4-2).

Фото: Кадр из трансляции

Обладателями трофея в этом году стали три россиянина из «Каролины»: Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

26-летний голкипер пропустил большую часть сезона в НХЛ из-за травм, он провёл только девять игр в регулярном чемпионате и ни разу не вышел на лёд в плей-офф. Однако его имя будет нанесено на Кубок, так как Пётр был в заявке в трёх матчах финальной серии, включая решающий.

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