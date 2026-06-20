«Шанхайские Драконы» заключили контракт с форвардом Владимиром Кузнецовым на один год

«Шанхайские Драконы» заключили контракт сроком на один год с нападающим Владимиром Кузнецовым, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Ранее форвард принял квалификационное предложение.

«Владимир Кузнецов уверенно держит борьбу, обладает упорством и настойчивостью. Это габаритный нападающий, который может сам создавать голевые моменты, может поддержать партнёров, способен забить как из-под давления, так и прямым броском. Хорошо читает игру, помогает команде в обороне. Двусторонний форвард поможет нашему нападению в новом сезоне», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

В сезоне-2025/2026 Кузнецов провёл 44 матча в составе китайской команды и набрал 14 (8+6) очков.