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Игроки «Каролины» разорвали футболку 55-летнего Бриндамора и показали его отличную форму

Игроки «Каролины» разорвали футболку 55-летнего Бриндамора и показали его отличную форму
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Во время чемпионского парада «Каролины Харрикейнз» хоккеисты команды разорвали футболку главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора на сцене, показав отличную физическую форму 55-летнего специалиста. После этого Бриндамор поднял Кубок Стэнли над головой.

Обладателями трофея в этом году стали три россиянина из «Каролины»: вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

В финальной серии Кубка Стэнли — 2026 «Харрикейнз» одержали победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2. Отметим, что Бриндамор также становился обладателем трофея вместе с «Каролиной» как игрок в 2006 году.

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