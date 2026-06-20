Главный тренер «Металлурга» Разин сообщил, что его квартиру ограбили в Екатеринбурге

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что его квартиру в Екатеринбурге ограбили. Специалист отметил, что подозреваемого задержали и вернули украденное.

«Спасибо всем сотрудникам полиции города Екатеринбург, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры! Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали «вора», но и вернули всё украденное», – написал Разин на своей странице в социальной сети.

Специалист возглавляет «Металлург» с апреля 2023 года. В декабре 2025-го клуб продлил контракт с тренером до конца сезона-2027/2028. Под его руководством магнитогорский клуб выиграл Кубок Гагарина в 2024 году.