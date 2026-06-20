«Даллас» намерен обменять защитника Илью Любушкина — Серавалли

«Даллас Старз» прилагает все усилия, чтобы обменять российского защитника Илью Любушкина. Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли, его слова приводит NHL Rumour Report в социальной сети Х.

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний хоккеист провёл 53 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «+1». В плей-офф на его счету две игры и один ассист. За «Даллас» защитник выступает с 2024 года. Контракт Любушкина со «Старз» со средней годовой зарплатой $ 3,25 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Ранее в НХЛ Илья играл за «Аризону Койотс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Баффало Сэйбрз» и «Анахайм Дакс».