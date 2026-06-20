Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Третьяк объявил о завершении игровой карьеры в 29 лет

Максим Третьяк объявил о завершении игровой карьеры в 29 лет
Комментарии

29-летний голкипер Максим Третьяк объявил о завершении игровой карьеры. Сезон-2025/2026 вратарь провёл в тольяттинской «Ладе» и «Сочи».

«Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за всё — ты навсегда в моём сердце!» — написал Третьяк на своей странице в социальной сети.

Вратарь начал минувший сезон в «Ладе», за которую провёл три игры, отразив 86% бросков. В «Сочи» на его счету два матча при 55,6% сейвов. Всего голкипер провёл в КХЛ 129 встреч, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 3,69 и 88,8% отражённых бросков.

Максим — внук советского вратаря, ныне президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

Материалы по теме
Официально
«Сочи» объявил об уходе вратаря Максима Третьяка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android