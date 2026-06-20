Максим Третьяк объявил о завершении игровой карьеры в 29 лет

29-летний голкипер Максим Третьяк объявил о завершении игровой карьеры. Сезон-2025/2026 вратарь провёл в тольяттинской «Ладе» и «Сочи».

«Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за всё — ты навсегда в моём сердце!» — написал Третьяк на своей странице в социальной сети.

Вратарь начал минувший сезон в «Ладе», за которую провёл три игры, отразив 86% бросков. В «Сочи» на его счету два матча при 55,6% сейвов. Всего голкипер провёл в КХЛ 129 встреч, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 3,69 и 88,8% отражённых бросков.

Максим — внук советского вратаря, ныне президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.