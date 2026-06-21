Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Более 180 тыс. человек посетили чемпионский парад «Каролины» в Роли

Более 180 тыс. человек посетили чемпионский парад «Каролины» в Роли
Комментарии

Чемпионский парад «Каролины Харрикейнз», выигравшей Кубок Стэнли — 2026, посетили более 180 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Мероприятие проходило в Роли (Северная Каролина, США).

Когда двухэтажные автобусы с хоккеистами и их семьями двигались по улицам города, фанаты местами выстроились в 10 рядов вдоль тротуаров. Также болельщики «ураганов» полностью заполнили многоэтажный паркинг на маршруте автобусов.

«Я просто потерял дар речи. Не ожидал, что соберётся столько народу. Это была настоящая людская волна. Вот почему мы этим занимаемся. Это так много значило для стольких людей. Это действительно заметно. Я так рад, что мы смогли сделать это для всех. Очевидно, они были в восторге», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Материалы по теме
Фото
Кочетков вышел на сцену во время чемпионского парада «Каролины», обернувшись в флаг России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android