Более 180 тыс. человек посетили чемпионский парад «Каролины» в Роли

Чемпионский парад «Каролины Харрикейнз», выигравшей Кубок Стэнли — 2026, посетили более 180 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Мероприятие проходило в Роли (Северная Каролина, США).

Когда двухэтажные автобусы с хоккеистами и их семьями двигались по улицам города, фанаты местами выстроились в 10 рядов вдоль тротуаров. Также болельщики «ураганов» полностью заполнили многоэтажный паркинг на маршруте автобусов.

«Я просто потерял дар речи. Не ожидал, что соберётся столько народу. Это была настоящая людская волна. Вот почему мы этим занимаемся. Это так много значило для стольких людей. Это действительно заметно. Я так рад, что мы смогли сделать это для всех. Очевидно, они были в восторге», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.