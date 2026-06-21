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«Вы лучшие болельщики в мире». Андрей Свечников выступил на чемпионском параде «Каролины»

«Вы лучшие болельщики в мире». Андрей Свечников выступил на чемпионском параде «Каролины»
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников выступил на чемпионском параде команды в Роли (Северная Каролина, США). Когда нападающий взял микрофон, чтобы произнести небольшую речь, его одноклубник Александр Никишин сорвал с него футболку.

«Обалдеть, ребята! Субботний вечер в Роливуде. Вперёд! Я так благодарен своим партнёрам и тренерскому штабу. И хочу сказать ещё кое-что: огромное спасибо вам всем. Я вас люблю. Вы лучшие болельщики в мире. Мы чемпионы!» – приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В финальной серии Кубка Стэнли — 2026 «Харрикейнз» одержали победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2.

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