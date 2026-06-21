Холл — о праздновании победы «Каролины» в Кубке Стэнли: с меня пока что хватит

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл заявил, что немного устал от празднования победы команды в Кубке Стэнли — 2026. После чемпионского парада 34-летний игрок, впервые в карьере выигравший трофей, признался, что чемпионские мероприятия его немного утомили.

«С меня пока что хватит. Сил почти не осталось. Умение веселиться – это тоже навык. Нужно уметь делать это хорошо. Но, знаете, веселиться легко, когда ты выиграл Кубок Стэнли.

Вы [болельщики] дали новый толчок моей карьере, о котором я даже не подозревал. Огромное вам спасибо. Я никогда не забуду этот момент, проведённый с вами сегодня. Это всё для вас. Потрясающе», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.