Пашков — о Кузнецове: ему 34, на фоне Радулова и Шипачёва он совсем не ветеран

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о будущем нападающего Евгения Кузнецова. Минувший сезон форвард провёл в «Металлурге» и «Салавате Юлаеве».

– Александр Константинович, 34-летний Евгений Кузнецов на прошедшей неделе сообщил, что готов играть в КХЛ и за клуб из маленького города, и на Дальнем Востоке. Что скажете?

– Евгению недавно исполнилось всего 34 года, на фоне Александра Радулова и Вадима Шипачёва, которые в КХЛ по-прежнему на ведущих ролях, он совсем не ветеран. Тем не менее пресса этого талантливого хоккеиста воспринимает чуть ли не как главного ветерана лиги, ставит на нём крест, отправляет на пенсию. Парадоксальная ситуация!

– Как её объяснить?

– При всём уважении к таланту Кузнецова, он и сам во многом виноват. Слишком много вокруг него сомнительных слухов, пропусков игр, вопросов по здоровью, дисквалификаций. Профессиональный спорт не терпит легкомысленности, это всегда нужно учитывать.

Ещё один момент – постоянные спекуляции вокруг имени игрока и его трудоустройства. Кузнецов и так привлекает к себе много внимания, поэтому его представителям, на мой взгляд, наоборот, нужно тушить этот информационный пожар и успокаивать ситуацию. Увы, этого не происходит – наоборот, идёт дополнительная накрутка. Скорее во вред самому игроку.

– Что в плане сопровождения ему посоветуете?

– Лично я жду от Евгения серьёзного разговора в прессе, серьёзных интервью. А самое главное, что этого ждут его потенциальные работодатели. Чтобы было видно, что игрок заряжен и не сказал в большом хоккее своего последнего слова, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.