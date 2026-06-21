Бриндамор — о «Каролине»: никто не играет так усердно, как эти ребята. Это чемпионы мира

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор выступил на чемпионском параде клуба в Роли по случаю победы в Кубке Стэнли — 2026.

«Мы делаем это потому, что это даёт нам наилучшие шансы на победу. Но ещё и из-за того, что вы приходите на матчи и платите свои честно заработанные деньги, чтобы посмотреть, как мы играем. Поэтому мы всегда должны бороться. Никто не играет так усердно, как эти ребята. Никто. Эти ребята делают это лучше всех. Это чемпионы мира, они прямо перед вами», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Харрикейнз» одержали победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2.