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«Игроки его не уважают». Инсайдер Вышински — о новом тренере «Торонто» Хиллере

«Игроки его не уважают». Инсайдер Вышински — о новом тренере «Торонто» Хиллере
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Журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински поделился мнением о новом главном тренере «Торонто Мэйпл Лифс» Джиме Хиллере.

«Игроки его не уважают. Он из тех парней, с которыми ничего не выиграешь… Он плохо читает игру, не реагирует на происходящее на льду», – приводит слова Вышински Sportskeeda со ссылкой на программу The Sheet.

57-летний специалист ранее работал в «Лос-Анджелес Кингз». С лета 2022-го по февраль 2024 года он был ассистентом, а после возглавил клуб. 1 марта 2026-го Хиллера уволили. Ранее Хиллер уже входил в тренерский штаб «Мэйпл Лифс» – с 2015 по 2019 год он был помощником Майка Бэбкока.

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