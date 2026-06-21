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Стаал — о чемпионском параде «Каролины»: не могу описать, насколько это было потрясающе

Стаал — о чемпионском параде «Каролины»: не могу описать, насколько это было потрясающе
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Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился эмоциями от чемпионского парада в Роли (Северная Каролина, США) по случаю победы в Кубке Стэнли — 2026.

«Я пытался объяснить ребятам, что, как я знал, должно было произойти. И мои ожидания были такими высокими, потому что я знаю этих фанатов, знаю, что они собой представляют, и я всё равно был потрясён. Даже не могу описать, насколько это было потрясающе», — приводит слова Стаала ESPN.

37-летний форвард был признан самым ценным игроком финальной серии «Каролины» с «Вегас Голден Найтс» (4-2). В минувшем плей-офф на его счету 12 (8+4) очков в 19 матчах при показателе полезности «+6».

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