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«Коламбус» продлил защитника Кулеманса на год, игрок не провёл ни одного матча в НХЛ

«Коламбус» продлил защитника Кулеманса на год, игрок не провёл ни одного матча в НХЛ
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«Коламбус Блю Джекетс» подписал новый контракт с защитником Корсоном Кулемансом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 23-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 850 тыс., АХЛ – $ 95 тыс.

Кулеманс был выбран «Блю Джекетс» на драфте НХЛ 2021 года под общим 25-м номером. Он ещё не дебютировал в НХЛ, а последние три сезона выступал только за «Кливленд Монстерз» в АХЛ.

В минувшем сезоне Корсон провёл 64 матча в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 24 (8+16) очка при полезности «-14». В девяти играх плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и две результативные передачи.

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