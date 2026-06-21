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Форвард «Каролины» Элерс: мне нужны были перемены. И я получил Кубок Стэнли

Форвард «Каролины» Элерс: мне нужны были перемены. И я получил Кубок Стэнли
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс выступил на чемпионском параде, форвард обернул вокруг себя датский флаг.

«Мне очень нравилось то место, но то, как меня приняли здесь, было именно тем, чего я хотел. Мне нужны были перемены…И я получил Кубок Стэнли», – приводит слова Элерса официальный сайт НХЛ.

30-летний нападающий перешел в «Харрикейнз» прошлым летом в качестве неограниченно свободного агента. Он подписал контракт на шесть лет с кэпхитом $ 8,5 млн. До этого Николай отыграл 10 сезонов за «Виннипег Джетс», которым был выбран в первом раунде под общим девятым номером на драфте НХЛ 2014 года.

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