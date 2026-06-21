Форвард «Каролины» Элерс: мне нужны были перемены. И я получил Кубок Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс выступил на чемпионском параде, форвард обернул вокруг себя датский флаг.
«Мне очень нравилось то место, но то, как меня приняли здесь, было именно тем, чего я хотел. Мне нужны были перемены…И я получил Кубок Стэнли», – приводит слова Элерса официальный сайт НХЛ.
30-летний нападающий перешел в «Харрикейнз» прошлым летом в качестве неограниченно свободного агента. Он подписал контракт на шесть лет с кэпхитом $ 8,5 млн. До этого Николай отыграл 10 сезонов за «Виннипег Джетс», которым был выбран в первом раунде под общим девятым номером на драфте НХЛ 2014 года.