Инсайдер Серавалли заявил, что «Бостон» будет активен на рынке свободных агентов

Инсайдер Фрэнк Серавалли ожидает от «Бостон Брюинз» решительных действий на рынке свободных агентов.

«Мне совершенно ясно, что они попытаются заполучить игрока, способного сделать разницу. Они хотят привлечь одного из сильных игроков, которые будут на рынке», – приводит слова Серавалли Sportskeeda.

Он также упомянул, что «Брюинз» могут рассмотреть предложения от других команд по форвардам Мэйсону Лорею и Шону Курали. По прогнозам, у «Бостона» есть $ 15-16 млн под потолком зарплат.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Брюинз» заняли пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф «Бостон» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв в серии «Баффало Сэйбрз» (2-4).