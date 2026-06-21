37-летний Стаал заявил, что не планирует завершать карьеру после второго Кубка Стэнли

37-летний капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли — 2026. Во время чемпионского парада журналист Кори Лавалетт спросил у канадца, не хочет ли он завершить карьеру на высокой ноте.

«Нет. Я хочу ещё один [Кубок Стэнли]», – приводит слова Стаала Лавалетт в социальной сети Х.

Нападающий был признан самым ценным игроком по итогам плей-офф НХЛ и получил «Конн Смайт Трофи». Он выиграл свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стаала с кэпхитом $ 2,9 млн действует до завершения сезона-2026/2027.