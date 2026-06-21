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Пашков — о будущем Кузнецова: Нижнекамск — свободное поле для его деятельности

Пашков — о будущем Кузнецова: Нижнекамск — свободное поле для его деятельности
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о вариантах продолжения карьеры для нападающего Евгения Кузнецова.

– Как вы думаете, о каком маленьком городе говорил в интервью Кузнецов?
– Возможно, это Нижнекамск. Да и вообще вариант с «Нефтехимиком» считаю вполне реальным.

– По каким причинам?
– Слабо знаю тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина, но его стиль работы может подойти Кузнецову. Плюс хоккею Нижнекамска не хватает громкой афиши – и тут для Кузнецова свободное поле для его деятельности.

– Что скажете по Дальнему Востоку?
– На мой взгляд, сомнительный вариант. В своё время работал в Хабаровске, знаю, какие там нагрузки не только у игроков, но и у тренеров. Кузнецову с его моментами по здоровью Дальний Восток скорее противопоказан. Особенно Владивосток, где есть свои искушения, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

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