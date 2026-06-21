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Форвард «Каролины» Джарвис пошутил насчёт вечеринок после победы в Кубке Стэнли

Форвард «Каролины» Джарвис пошутил насчёт вечеринок после победы в Кубке Стэнли
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис во время чемпионского парада в Роли (Северная Каролина, США) пошутил насчёт вечеринок после победы в Кубке Стэнли.

– Как проходят вечеринки после победы в Кубке Стэнли?
– Я в них не участвую (с улыбкой). Не увлекаюсь таким. Просто лежу в постели и отдыхаю перед новым сезоном.

– Это очень добросовестно, очень умно. Молодец, Сет (со смехом).
– Спасибо, я прошёл обучение работе с медиа.

— Какие у тебя эмоции и ощущения от парада?
— Это невероятно. Трудно описать словами, что я чувствую. Последние четыре дня пролетели как в тумане, — приводит слова Джарвиса официальный сайт НХЛ.

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