Форвард «Торонто» Доми: Ахтямов будет настоящей звездой в следующие 15 лет

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми поздравил фарм-клуб «Лифс» в АХЛ, выигравший Кубок Колдера. «Торонто Марлис» обыграл в финале «Чикаго Вулвз» (фарм «Каролины Харрикейнз») со счётом 4-1 в серии. Нападающий также отметил игру российского вратаря канадской команды Артура Ахтямова.

«Ураааа! О, это потрясающе! Посмотрите на парней! Это круто! Посмотрите на Марка Джиордано – у него первый или второй год тренерской карьеры, и уже чемпион. Я в восторге, это невероятно. Поздравляю «Марлис» и их команду – какой успех! Артур Ахтямов показал просто блестящую игру… Этот парень будет настоящей звездой следующие 15 лет», – приводит слова Доми Sportskeeda.

Для «Марлис» титул в АХЛ стал вторым в истории. Первая победа была одержана в 2018 году.