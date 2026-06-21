Игрок «Каролины» Славин: победа в Кубке Стэнли с этой командой – нет ничего лучше, детка!

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин обратился к болельщикам во время чемпионского парада, который прошёл 20 июня в Роли. Хоккеист стал девятым игроком в истории НХЛ, выигравшим золотую медаль Олимпиады и Кубок Стэнли в один год. На олимпийском турнире в Милане он выступал за сборную США. Болельщики «ураганов» приветствовали Слэвина возгласами «США! США!».

«Завоевание золотой медали – это невероятно. Для меня большая честь представлять страну. Но победа в Кубке Стэнли с этой командой и в этом городе – нет ничего лучше, детка!» – сказал Джейккоб, обращаясь к болельщикам, его слова приводит официальный сайт НХЛ.