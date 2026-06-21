«Этот дуэт явно не сработал». Пашков — о работе Кузнецова с Разиным в «Металлурге»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре Евгения Кузнецова в прошлом сезоне. Форвард провёл 15 матчей за «Металлург» и набрал 9 (1+8) очков, а затем перешёл в «Салават Юлаев». За уфимский клуб на его счету 26 игр и 20 (7+13) очков.

– Вам не показалось, что Кузнецова надломило его странное взаимодействие с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным?

– Не скажу, что встретились два одиночества, но этот дуэт явно не сработал. При всей симпатии к Разину тут скорее «минус» именно ему – большой тренер должен быть гибким, видеть даже сложных людей, находить к ним подходы.

После перехода из «Магнитки» в «Салават Юлаев» эту гибкость мы увидели – в исполнении Виктора Козлова. Как следствие, Евгений в каких-то матчах расцвёл. Но меня настораживает тот факт, что Уфа всё равно Кузнецова не оставила, хотя именно он по большому счёту принёс победу в первом раунде плей-офф над «Автомобилистом». Если даже Уфа при всех её бедах с составом не оставила Евгения, это о многом говорит, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.