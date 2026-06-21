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Врач ЦСКА рассказал, как один из хоккеистов играл с переломом

Врач ЦСКА рассказал, как один из хоккеистов играл с переломом
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Врач хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Левин вспомнил случай, когда один из игроков армейского клуба вернулся в строй раньше, чем это предсказывал изначальный диагноз.

«Самый интересный случай за последний год произошёл с Николаем Коваленко. Я даже спрашивал его согласия, чтобы рассказать об этом на конференции. На утренней тренировке игроку, когда он находился на пятаке, попала шайба в тыльную поверхность конька после щелчка от синей линии. Он закончил раскатку, поехал в гостиницу и готовился к игре. Но к вечеру у него отекла нога.

Мы отправили его на рентген, и тот показал перелом одной из костей стопы. По всем протоколам, Николай должен был провести две-три недели в гипсе, а затем примерно полторы недели реабилитации. То есть месяц он был бы вне льда. Но проанализировав ситуацию, посмотрев снимок и поговорив с самим хоккеистом, мы поняли, что перелом той кости не нёс за особой осевой нагрузки. В футболе с такой травмой он действительно не мог бы играть, но в хоккее идёт скольжение, нет осевой нагрузки и прыжков, поэтому на льду спортсмену ничего не угрожает.

Мы убрали ему приседания, становые тяги, прыжки, а лёд оставили. И уже через два дня Николай подошёл ко мне и сказал, что хочет попробовать выйти на тренировку перед матчем. Мы с докторами первой команды разрешили ему играть, объяснив, что риска для здоровья нет, но возможны болезненные ощущения и дискомфорт. Несмотря на это, он решил играть, потому что очень хотел помочь команде. На следующий день он вышел на матч и сразу забил гол", — приводит слова Левина пресс-служба ЦСКА.

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