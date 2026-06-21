«Даллас» обсудит с форвардом Бенном будущее в клубе после драфта

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл в шоу «Baldy and Bruce» заявил, что будет обсуждать будущее нападающего Джейми Бенна в клубе после драфта, который пройдёт 26 и 27 июня.

36-летний форвард провёл в «Старз» всю карьеру. На его счету 17 сезонов, 1252 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 992 (414+578) очка. В минувшем сезоне он провёл 60 игр в регулярке и набрал 36 (15+21) очков, а также шесть матчей в плей-офф без набранных очков при полезности «-7».

Действующее соглашение Бенна с зарплатой $ 1 млн в год рассчитано до 30 июня 2026 года. Отметим, что ещё $ 2 млн он получит в качестве бонуса за достижения, эти деньги перейдут под потолок зарплат на следующий сезон.