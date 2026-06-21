Жена Разина — об ограблении их квартиры: наш сын стал жертвой мошенников

Татьяна Разина, жена главного тренера «Металлурга» Андрея Разина поделилась подробностями ограбления их квартиры. Ранее специалист сообщил, что подозреваемый был задержан в первые сутки после происшествия.

«Наш сын Саша, ему 16 лет, стал жертвой мошенников. Взломали «Госуслуги», от его имени выпустили доверенность на некого человека, после чего начались звонки от группы лиц. Они представлялись сотрудниками внутренних органов и транслировали, что якобы его могут сейчас обвинить в пособничестве терроризму, что ведётся следствие, и он попадёт под подозрение.

Давили на него и вынудили передать ключ от квартиры, якобы для того, чтобы каким-то образом отсканировать сейф. В общем, он передал всё это, и, собственно, сейф у нас украли. Дальше мы вызвали полицию. Приехала следственная группа, начались мероприятия.

В итоге утром уже задержали человека, который вынес сейф. Даже вчера по камерам мы сразу поняли, что этот человек не грабитель, он шёл не грабить, он тоже жертва мошенников. Его ввели в заблуждение, запугали. Он, кстати говоря, ничего, кроме сейфа, не взял, хотя возможности были, там лежала какая-то техника, планшеты, к драгоценностям тоже был доступ.

Очень хочется поблагодарить всех причастных, следователей, которые участвовали в раскрытии этого преступления. Сегодня нам даже сказали, что мы далеко не единственные такие жертвы, что в Свердловской области, оказывается, ежедневно происходит от 6 до 10 подобных случаев. Поэтому ещё раз поговорите с детьми и предупредите, что если человеку говорят «никому не рассказывай» – это первый повод сразу пойти и сказать родителям. Ну и сами будьте внимательны.

Добавлю ещё, что Саша сохранил очень много информации, полезной для следствия: скрины переписки, все номера телефонов, с которых ему звонили, сфотографировал машину, марку и номера, через кого он передавал ключи, и так далее, потому что были сомнения в честности этих людей. Следствие по цепочке быстренько всё установило, задержали и раскрыли это преступление. Не до конца ещё, организаторы пока не пойманы, к сожалению, но я думаю, что всё-таки есть шанс их поймать», – рассказала Разина в видео, опубликованном в социальных сетях.