Афиногенов: перемены в «Динамо» были необходимы

Чемпион мира в составе сборной России Максим Афиногенов высказался о назначении Леонида Тамбиева главным тренером московского «Динамо», а также оценил перспективы команды.

«Если руководство «Динамо» назначило Тамбиева, значит, он был лучшим кандидатом. Я склонен соглашаться с решениями руководящего состава. Оно лучше нас понимает ситуацию. Перемены в «Динамо» были необходимы. В прошлом сезоне от команды все ждали другого результата. Тамбиев поможет команде стать сильнее», — приводит слова Афиногенова Metaratings.

Тамбиев был назначен главным тренером бело-голубых 21 апреля 2026 года. Последним местом работы специалиста был СКА, где он работал помощником Игоря Ларионова. С 2021 по 2025 год Тамбиев был главным тренером «Адмирала».